В Минске у нелегального заготовщика изъяли более 26 т лома

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина за незаконную предпринимательскую деятельность, он перевозил более 26 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в Заводском РУВД Минска.

Первоначально оперативникам стало известно о том, что мужчина незаконно заготовил лом черного металла в крупном объеме для последующей его продажи. По имеющимся оперативным сведениям, металл уже был загружен в грузовой автомобиль для транспортировки. Мужчина был задержан на стоянке, где находилась машина.

"Неработающий 34-летний уроженец Толочинского района Витебской области не имел соответствующих документов, подтверждающих законность находящегося у него в прицепе груза лома и отходов черного металла. Оперативниками было изъято 26,6 т металла на общую сумму свыше Br8,5 тыс.", - проинформировали в милиции.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ч.11 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.-0-