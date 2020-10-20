20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у остановочного пункта женщина попала под колеса автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 16.00 у остановочного пункта "Немига" произошел наезд на женщину 1957 года рождения. Женщина потеряла равновесие и упала на проезжую часть дороги, где попала под задние колеса отъезжающего автобуса.

Пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.-0-