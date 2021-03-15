В Минске у парня изъяли партию электронных сигарет почти на Br7 тыс.

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска изъяли 270 единиц одноразовых электронных сигарет, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, 19-летний житель Минского района разместил объявление в интернете об оптовой продаже электронных сигарет. Не имея соответствующей регистрации и специального разрешения, молодой человек встретился с потенциальным покупателем и продал ему электронные сигареты на общую сумму Br6,75 тыс. Сотрудники милиции задержали гражданина с поличным в момент сделки.

Как признался неработающий парень, партию товара он приобрел у своего знакомого с целью перепродажи.

В отношении парня составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-