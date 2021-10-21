В Минске у пособника организаторов протестов обнаружили дома марихуану

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего минчанина, содействовавшего организации грубого нарушения общественного порядка на территории столицы осенью 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По материалам уголовного дела, 1 ноября прошлого года в столице проходили несанкционированные массовые мероприятия. В ходе них сотни граждан совершали действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекшие нарушение работы транспорта и предприятий. Кроме того, в тот день были повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Установлено, что обвиняемый с целью ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе, оказал содействие в организации иными лицами вышеуказанных преступных действий.

"Находясь на территории города Минска, он собирал и предоставлял организаторам различного рода информацию, в том числе сообщал об обстановке в столице, о перемещении сотрудников милиции и спецтехники, а также о наименовании самой техники. Посредством чат-бота фигурант направлял сообщения администраторам Telegram-канала, признанного на территории Беларуси экстремистским", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на проспекте Независимости в Минске, осуществил видеосъемку правоохранителей и спецтехники. После направил указанный видеофайл и комментарии к нему администраторам экстремистского Telegram-канала для информирования подписчиков и иных лиц, принимавших участие в протестах.

Установлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. Так, при обыске по месту жительства минчанина было изъято опасное наркотическое средство - марихуана. Обнаружены различные приспособления и следы, которые свидетельствуют о выращивании конопли в горшке.

Обвиняемый работает заместителем директора общества с ограниченной ответственностью, ранее не судим.

Действия фигуранта квалифицированы следствием по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств), по ч.1 ст.329 (незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств) и по ч.6 ст.16, ч.1 ст.342 (пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-