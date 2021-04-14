В Минске учащийся колледжа устроил танцы на крыше автомобиля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Ленинского РУВД Минска задержали учащегося колледжа, который повредил автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что неизвестный повредил его автомобиль марки BMW, припаркованный вблизи дома на ул. Ленина. Причастным к совершению противоправного деяния оказался ранее не судимый 18-летний учащийся одного из минских колледжей.

Как оказалось, задержанный вместе с товарищами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляли по улицам города. По пути следования юноша заприметил припаркованную легковушку, вскарабкался на крышу и начал танцевать.

Пояснить мотив своего поступка правоохранителям задержанный не смог. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается.

Материалы проверки по данному факту переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-