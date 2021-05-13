В Минске участник массовых беспорядков хранил психотропы - суд назначил 9 лет колонии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение в отношении 45-летнего мужчины по уголовному делу о незаконном сбыте психотропного вещества и участии в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что мужчина ночью 11 августа 2020 года принял участие в массовых беспорядках, которые выразились в насилии над личностью, погроме и уничтожении чужого имущества. После установления личности обвиняемого задержали по месту жительства.

Затем выяснилось, что фигурант незадолго до участия в массовых беспорядках продал минчанке параметилэфедрон. Правоохранители обнаружили у него дома и другие запрещенные к обороту средства. Мужчина пояснил, что на протяжении нескольких лет употреблял их.

Суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор: 9 лет лишения свободы и штраф в размере 300 БВ (1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-