В Минске участник несанкционированной акции распылил газовый баллончик в лицо милиционера

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник протестной акции распылил газовый баллончик в лицо сотрудника милиции. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 17 сентября возле станции метро "Уручье" проходило несанкционированное массовое мероприятие. Собравшихся правоохранители неоднократно предупреждали о нарушении ими законодательства о проведении массовых мероприятий, однако требование разойтись было проигнорировано. При этом некоторые граждане оказали активное сопротивление правоохранителям. Один распылил в лицо сотрудника милиции слезоточивый газ и скрылся в неизвестном направлении", - рассказала Ольга Чемоданова.

В результате трое активистов были задержаны и доставлены для разбирательства в Первомайское РУВД. По данному факту проводится проверка. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности мужчины, распылившего газ.-0-