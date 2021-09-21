В Минске участника акций протеста ожидает суд, еще одному предъявлено обвинение

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту массовых беспорядков и также действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В тесном взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД установлен еще один активный участник тех событий - 23-летний минчанин. 9 и 10 августа 2020 года он принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в центральной части столицы. Вместе с неустановленными лицами обвиняемый на проезжей части проспекта Победителей и улицы Кальварийской игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, демонстрировал оскорбительные жесты в их сторону, грубо нарушал общественный порядок и выкрикивал различные лозунги. Из-за этого пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена.

По материалам уголовного дела, молодой человек ранее не судим. В ходе допросов он признал вину в полном объеме и пояснил, что, прочитав на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в беспорядках, целенаправленно отправился к месту их проведения для участия.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Так, УСК по Минску завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 10 августа прошлого года 19-летний обвиняемый, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался по проспекту Пушкина, а также по улицам Кальварийской и Притыцкого в Минске. Находясь на проезжей части улицы Кальварийской, фигурант блокировал и преграждал путь общественному и иному транспорту. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена.

Молодой человек пояснил, что заранее узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированных мероприятий и целенаправленно приезжал туда, чтобы принять участие.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступлений, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. 19-летний парень ранее не судим и нигде не работает.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-