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02 июня 2021, 17:54

В Минске участника августовских протестов приговорили к 2 годам колонии

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что обвиняемый с 9 по 11 августа 2020 года в Минске, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой" и станции метро "Пушкинская", присоединился к группе граждан и вышел с ними на проезжую часть дороги, перекрыв ее. В результате было нарушено транспортное сообщение. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор. Обвиняемый приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Кроме того, прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее несудимого 30-летнего мужчины, который обвиняется в оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Он 15 января 2021 года в одном из Telegram-каналов под информацией в отношении прокурорского работника оставил оскорбительный комментарий, унижающий честь и достоинство его личности. А 29 января в этом же Telegram-канале написал оскорбительный комментарий с использованием ненормативной лексики в отношении сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Как отметили в прокуратуре, эти комментарии стали доступны для прочтения неопределенному кругу людей.-0-

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