В Минске участника массовых беспорядков приговорили к 4 годам колонии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 33-летнего мужчину признали виновным в активном участии в групповых действиях, повлекших грубое нарушение общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

Фигурант дела также признан виновным в применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел и повреждении имущества.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска назначил обвиняемому в качестве наказания 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В суде установлено, что обвиняемый вместе с другими гражданами вечером 9 августа 2020 года на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской в Минске в ходе несанкционированной акции нарушил общественный порядок. На законные требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия он не реагировал. Затем фигурант несколько раз ударил руками и ногами по дверям и капоту служебного автомобиля, причинив ГУВД Минского горисполкома имущественный вред на Br2 тыс.-0-