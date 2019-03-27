В Минске упавший из-за аварии столб травмировал пешехода

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в мачту освещения, которая при падении травмировала пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 26 марта около 17.20 на улице Стариновской. "Водитель автомобиля "Ниссан" 20-летняя девушка ехала в сторону проспекта Независимости. При перестроении со средней полосы движения в крайнюю правую она не уступила дорогу двигавшемуся попутно "Саабу". В результате столкновения "Ниссан" отбросило на тротуар, где машина наехала на осветительную мачту", - рассказали в ГАИ.

Фото из Telegram-канала ГАИ Минска

При падении мачта задела 72-летнего пешехода. Его доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.-0-