В Минске устанавливают личность очередного лжеминера

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске неизвестный по электронной почте сообщил о минировании ОАО "Минск Кристалл": информация не подтвердилась. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

Утром на электронную почту ОАО "Минск Кристалл" поступило сообщение об опасности по email. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД, спасатели. Для обследования здания временно эвакуировались работники предприятия.

Подозрительных предметов не обнаружено.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, проводят допросы сотрудников предприятия. Также проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя сообщения.-0-

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой