В Минске установили еще одного участника августовских протестов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установили еще одного участника августовских протестных акций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.

В тесном взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД установлен еще один активный участник тех событий - 38-летний начальник одного из отделений банка в Барановичах.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года фигурант принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на проспектах Победителей и Машерова в Минске.

"Обвиняемый вместе с другими участниками протестов игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался по проезжей части", - отметили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси. По инициативе следствия к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

УСК по городу Минску продолжает устанавливать лиц, причастных к участию в массовых беспорядках и действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы. Только в этом месяце установлено более 50 человек.-0-