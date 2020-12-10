В Минске установлен скрывшийся с места ДТП водитель, из-за которого было ограничено движение

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность скрывшегося с места ДТП водителя, из-за которого было ограничено движение транспорта в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД горисполкома.

"По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, при повороте налево с ул.Ольшевского на ул.Кальварийскую не уступил дорогу пешеходу - девочка 2008 года рождения пересекала проезжую часть ул.Кальварийской на разрешающий сигнал светофора. После наезда водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники отдела розыска и оперативного реагирования ГАИ ГУВД Мингорисполкома установили водителя и вернули его на место ДТП для разбирательства", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция благодарит очевидцев, которые предоставили информацию о произошедшем.

За оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Согласно ч.2 ст.18.17 КоАП, за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 БВ или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет. В случае невыполнения требований об оказании помощи пострадавшему водитель может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление человека в опасности по ч.2 ст.159 УК. Санкция статьи за данное преступление - арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа.

У сотрудников столичной ГАИ есть все необходимые средства для установления лиц, покинувших место ДТП.

Как сообщалось, с 7 по 17 декабря в столице проходит комплекс профилактических мероприятий "Пешеход", в рамках которого инспекторы пресекают факты нарушения ПДД как водителями, так и пешеходами.-0-