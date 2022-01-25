25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2021 году в ДТП погибли 44 человека, сообщила БЕЛТА старший инспектор по АиП отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

"28 января в Беларуси будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Вместе - за безопасность на дорогах!". Мероприятия будут направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками. В этот день сотрудники милиции общественной безопасности проведут профилактические беседы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и профилактике травматизма на дорогах в трудовых коллективах предприятий и организаций, а также в учреждениях образования", - рассказали в ГАИ.

На дорогах столицы в 2021 году произошло 711 ДТП, в результате которых погибли 44 человека, 778 - получили ранения различной степени тяжести. В 88 случаях пострадали дети, 1 ребенок погиб, 90 - получили ранения. В большинстве случаев дети являлись пешеходами, погибший ребенок - пассажиром. 278 случаев - это наезды на пешеходов, в результате которых 27 из них погибли, 265 - ранены. По вине водителей пострадали 194 пешехода, 10 - погибли.

Наиболее распространенными видами ДТП являются: наезд на пешеходов и велосипедистов, столкновение транспортных средств на перекрестках. Наиболее распространенными причинами ДТП являются: нарушение водителями проезда пешеходных переходов и перекрестков, неправильный выбор скорости, нарушение правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции, переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора, а также нетрезвое состояние как водителей, так и пешеходов.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Водители, помните, что управлять автомобилем в состоянии опьянения и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, категорически запрещено. Водители обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора; быть пристегнутыми и не перевозить пассажиров не пристегнутыми ремнями безопасности; не выполнять действий, которые отвлекают от управления транспортным средством; содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения; соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию во время движения.

Пешеходы, в свою очередь имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора и обязаны двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. В темное время суток пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Пешеходу запрещается двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов, выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Пассажиры в целях собственной безопасности обязаны осуществлять посадку и высадку только после полной остановки транспортного средства с посадочной площадки, а в случае ее отсутствия - с тротуара или обочины, быть пристегнутыми ремнями безопасности, а при поездке на мотоцикле, мопеде - быть в застегнутом мотошлеме. Пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения, препятствовать закрытию дверей транспортного средства, а во время его движения - высовываться в оконные проемы, открывать двери транспортного средства.-0-