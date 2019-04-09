В Минске в автомобиле уснувшего на заправке мужчины нашли психотроп

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина заснул на заправке, его госпитализировали, а после в авто нашли психотроп, сообщили БЕЛТА в Первомайском РУВД Минска.

Работники автозаправки в Первомайском районе столицы сообщили в милицию, что водитель уснул и не реагирует на происходящее. Они предположили, что он нетрезв или находится в наркотическом опьянении. На место отправились правоохранители. "Когда разбудить мужчину не удалось, они вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали водителя. При осмотре салона его авто было обнаружено и изъято 0,06 г порошка, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP", - проинформировали в РУВД.

Как выяснилось, заснул на заправке 30-летний неработающий житель Минской области. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. "После того, как мужчина пришел в себя и его самочувствие значительно улучшилось, оперативники доставили его в районное управление для разбирательства. Мужчина признался, что купил психотропное вещество в интернет-магазине и забрал в тайнике. Часть он успел употребить, остальное осталось в машине", - рассказали в милиции.

Материалы по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Правоохранители устанавливают канал поставки психотропного вещества.-0-