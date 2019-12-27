В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Минске, в результате которого погибла 31-летняя женщина-пешеход. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 26 декабря около шести часов вечера на 12-м км МКАД. По предварительным данным, 38-летняя женщина на Mitsubishi Pajero ехала по внутреннему кольцу автодороги. Возле 10-й городской клинической больницы она сбила женщину, которая была на обочине. В результате пешеход скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что у водителя в этот день был день рождения и в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет просит граждан, которые располагают какими-либо сведениями об аварии, обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-