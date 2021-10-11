В Минске в ДТП попал служебный автомобиль милиции

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием служебного автомобиля милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня примерно в 8.35 сотрудники ГАИ при преследовании бесправника двигались по улице Уральской, на пересечении с улицей Фроликова при осуществлении разворота с включенными проблесковыми маячками столкнулись с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-