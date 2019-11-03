В Минске в ДТП попали три автомобиля - пострадавших нет

Фото ГАИ Мингорисполкома
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль "Пежо", двигаясь по ул. Горецкого со стороны ул. Чайлытко в направлении ул. Шаранговича, при повороте налево на желтый сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем "Рено", который двигался во встречном направлении. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале столичной ГАИ.
От удара автомобиль "Пежо" опрокинулся на бок и повредил остановившийся автомобиль "Додж". Происшествие произошло около 17 ч 20 мин. Пострадавших нет.-0-