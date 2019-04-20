В Минске в ДТП пострадал мотоциклист

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием мотоциклиста в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла 19 апреля около 19.00. По данным следствия, 56-летний водитель на автомобиле Ford, двигаясь по пр.Рокоссовского столкнулся с мотоциклом Honda.

В результате ДТП мотоциклисту причинены тяжкие телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Граждан, которые располагают сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г.Минску по тел.(8033) 333-67-19.-0-