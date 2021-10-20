20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадал мотоциклист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, вчера примерно в 19.30 39-летний водитель автомобиля "Фольксваген" (Яндекс.Такси), двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Филимонова в направлении ул.Волгоградской, столкнулся с попутным мотоциклом "Минск" под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту произошедшего проводится проверка.

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