В Минске в ДТП пострадала женщина

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП травмирована женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 18.00 53-летняя водитель автомобиля "Лексус" двигалась по ул.Жасминовой со стороны ул.Ваньковича и при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на ул.Франциска Скорины сбила 28-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый.
Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится дополнительная проверка.-0-