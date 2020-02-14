В Минске в ДТП с пьяным водителем пострадали три человека

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Минске врезался в попутное авто, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 5.30 машина BMW ехала по Партизанскому проспекту со стороны ул.Варвашени в направлении ул.Ангарской. Авто столкнулось со стоящей в той же полосе на красный сигнал светофора машиной Kia. В результате ДТП 21-летний водитель и два пассажира Kia 1959-го и 1977 годов рождения получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Уже готовы результаты медицинского освидетельствования: у 30-летнего водителя BMW обнаружено 2,19 промилле алкоголя. Как отметили в ГАИ, 1-2 промилле приводят к полной потере способности управлять авто, сокращается угол зрения.

Согласно ч.1 ст.18.16 КоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет штраф от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управлять транспортными средствами на три года. За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность и специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.-0-