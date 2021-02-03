В Минске в ДТП с троллейбусом погиб водитель автомобиля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП с участием троллейбуса погиб водитель автомобиля - ГАИ устанавливает обстоятельства. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"19 января около 20.40 водитель автомобиля Land Rover 1985 года рождения, двигаясь по ул.Орловской со стороны ул.Нововиленской в направлении Старовиленского тракта, около дома №53 совершил наезд на троллейбус, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который во время реанимационных действий скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - рассказали в ГУВД.

Если вы стали очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями, обращайтесь в СУ УСК Беларуси по г.Минску по адресу: ул. Первомайская, 7 или звоните по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется.-0-