10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 9 января в 18.25 водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по переулку Чижевских в направлении ул.Чижевских, не предоставила преимущество в движении водителю автомобиля "Форд", который двигался по ул.Чижевских в направлении Игуменского тракта. В автомобиле "Тойота" находились двое несовершеннолетних пассажиров, один из которых, 3-летняя девочка, в результате ДТП получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

Дети находились в удерживающих устройствах.

"В соответствии с ПДД водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге", - добавили в ГАИ.-0-