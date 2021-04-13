В Минске в январе-марте на производстве погибли 16 человек

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе - марте текущего года на производстве погибли 16 человек. Об этом сообщила начальник отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Татьяна Василевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оперативным данным, за январь - март 2021 года в организациях Минска погибли 16 работников и 45 получили тяжелые производственные травмы, из них связанные с производством - 4 несчастных случая со смертельным исходом и 38 случаев, приведших к тяжелым производственным травмам. В 2020 году за этот период было 6 случаев со смертельным исходом, связанных с производством, и 21 потерпевший, получивший тяжелые производственные травмы", - отметила начальник отдела. По ее информации, увеличение числа несчастных случаев с тяжелым исходом на производстве в январе - марте 2021 года отмечено в Ленинском, Октябрьском, Заводском, Московском и Партизанском районах Минска.

Из числа смертельно травмированных на производстве 75% от общего числа по городу пришлось на организации безведомственной подчиненности, в первом квартале 2020 года этот показатель был на уровне 83%. Из числа тяжелых производственных травм 55,2% пришлось на организации безведомственной подчиненности и 21% - на организации коммунальной формы собственности.

"Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер по предупреждению производственного травматизма. Значительный рост травматизма отмечается и при выполнении строительно-монтажных работ. Так, за три месяца текущего года смертельно травмирован один человек и 14 получили тяжелые травмы. Произошло увеличение несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила Татьяна Василевская.

Что касается появления на работе в состоянии алкогольного опьянения, распития спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, то, по словам эксперта, эта проблема по-прежнему остается острой. "За три месяца 2021 года отмечено два случая тяжелого травмирования работников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период 2020 года фактов травмирования при нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения не было", - отметила она.

"Анализ завершенных расследований несчастных случаев на производстве свидетельствует, что большинство подобных происшествий обусловлено неисполнением работодателями требований охраны труда, причем это характерно для организаций всех форм собственности. Так, по вине нанимателя в январе - марте 2021 года произошло пять несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, что составляет 20,7% от общего количества расследованных случаев. По вине потерпевшего произошло два случая, или 11,1%. Основными причинами травмирования работников, приведшими к тяжелым производственным травмам, если говорить о завершенных расследованиях, являются допуск потерпевших к работе без соответствующей квалификации по профессии, проверки знаний по вопросам охраны труда, оформление допуска к работе без необходимых приказов и распоряжений, необеспечение средствами индивидуальной защиты и условиями для безопасного исполнения работ и другие", - проинформировала начальник отдела.

Директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Игорь Гусев в свою очередь сообщил, что инспекции департамента посетили в прошлом году 7496 строительных площадок во всех регионах республики. На 68% из них были выявлены нарушения. Было выдано 7556 предписаний и 1284 рекомендации. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены свыше 1 тыс. должностных лиц. "В пером квартале 2021 года цифры такие: инспекции посетили 2748 стройплощадок. Установленным требованиям по их содержанию не соответствовало 62%, или 1695 объектов. По фактам выявленных нарушений выдано 2015 предписаний и 278 рекомендаций. К административной ответственности привлечены 180 должностных лиц", - отметил он.

Наиболее проблемными вопросами по содержанию стройплощадок, по словам руководителя департамента, являются нарушение требований по ограждению мест производства работ, складированию материалов и изделий, несвоевременная установка сигнальных ограждений, необеспечение на объектах устройства постов мойки колес строительной техники и транспорта и необеспечение контейнерами для сбора отходов производства.-0-