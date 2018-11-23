В Минске в районе пр.Пушкина и ул.Ольшевского из-за ДТП остановились троллейбусы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе проспекта Пушкина и улицы Ольшевского из-за ДТП остановились троллейбусы, сообщили БЕЛТА очевидцы.

Предварительно, произошло ДТП с легким касанием. Маршрутка оказалась зажата между двумя легковыми авто.

По информации предприятия "Минсктранс", с 19.45 на проспекте Пушкина, улице Ольшевского в направлении станции метро "Пушкинская" произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 10, 14, 33, 38, 39, 55, 58, 77.-0-