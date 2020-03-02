Фото СК
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в реке обнаружено тело женщины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня утром сотрудники организации, которая занимается очисткой сливных каналов, вблизи дома №17 на улице Семашко в реке Мышке обнаружили тело женщины (на вид - 40-50 лет). Прямо сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, при осмотре телесных повреждений не обнаружено. Устанавливается личность погибшей", - рассказали в СК.
Чтобы определить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-