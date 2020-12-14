В Минске в выходные из-за ДТП три человека травмированы и один погиб

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция в выходные зарегистрировала 125 ДТП, причем три человека получили травмы и один погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения к должному вниманию и осмотрительности. В связи с ухудшением погоды (низкие температуры, гололед, мокрый снег) столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние машины, а также призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия. На скользкой дороге авто становится неуправляемым, поэтому движение должно быть плавным, без резких маневров. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. В условиях ограниченной видимости ехать следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.

Согласно ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 т включительно и автобусы с технически допустимой массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами.

Водителям следует соблюдать ПДД, оценивать метеорологические условия и состояние дороги. Пешеходам переходить проезжую часть нужно только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать дорогу: можно упасть. Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя идти, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про световозвращающие элементы (фликеры). Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102 - наряды ГАИ вам посодействуют.-0-