В Минске в выходные под колесами авто погиб один человек

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедшие выходные зарегистрировано 1 учетное ДТП, в котором один человек погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 20 автолюбителей, 101 оштрафован за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 39 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 109 водителей.
400 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 38 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.
ГАИ Минска напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, а также внимательность и осмотрительность помогут сохранить здоровье и жизни.-0-