В Минске в жилом доме горел магазин

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание могло стать причиной пожара в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"15 марта в 8.46 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в помещении магазина по ул. Семеняко, 15 в Минске. На место выехали подразделения МЧС, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие спасатели выяснили, что на цокольном этаже шестнадцатиэтажного жилого дома произошло загорание имущества в помещении магазина на площади 2 кв.м. Повреждено холодильное оборудование, имущество, закопчено помещение".

Пожар ликвидирован в 9.00. Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электроудлинителя.-0-