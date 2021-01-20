В Минске вечеринка обернулась вымогательством и уголовным делом

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вечеринка в съемной квартире обернулась вымогательством и уголовным делом. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В конце ноября 2020 года компания молодежи собралась на так называемый флэт. Веселье сопровождалось спиртным и постами в соцсетях. Некоторые из участников попали в кадр в неприглядном виде. Одна из них, 18-летняя минчанка, поссорилась со своей подругой, которая как раз в тот вечер снимала происходящее на телефон. Подруга решила использовать фотографии в корыстных целях: угрожая распространить их, потребовала у героини фотосессии Br298 якобы за испорченные ею кроссовки", - рассказали в МВД.

Минчанка на условия не согласилась, после чего злополучные снимки были разосланы общим знакомым. Узнав об этом, девушка обратилась в милицию.

Следователи дали правовую оценку действиям 18-летней жительницы Логойского района и возбудили уголовное дело за вымогательство.-0-