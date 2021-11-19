19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске велосипедист попал под колеса погрузчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 7.55 40-летний водитель погрузчика, двигаясь по тротуару возле дома №7 по ул.Чкалова, совершил наезд на 58-летнего велосипедиста, который ехал ему навстречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что движение транспортных средств по обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам запрещается. При движении по дороге в темное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди - фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет.-0-