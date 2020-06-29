В Минске велосипедист врезался в легковушку

Фото из архива
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина на велосипеде врезался в легковой автомобиль и получил травмы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 33-летний велосипедист ехал по проезжей части ул. Бумажкова в направлении ул. Столетова и врезался в остановившуюся "Тайоту". В результате происшествия мужчина получил травмы, рассказала старший инспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподабаева.
Пострадавшего увезли на скорой в больницу.-0-