В Минске вьетнамец обворовал китайца и вернул украденное за вознаграждение

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске один иностранец обворовал другого, а потом вернул украденное за вознаграждение, сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях на линию 102 поступил звонок от столичного студента. 23-летний гражданин Китая, который учится в одном из белорусских вузов, сообщил, что на рынке около деревни Озерцо кто-то украл его барсетку с паспортом, двумя мобильными телефонами и деньгами от продажи автомобиля - $16 тыс. На место выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший пояснил, что обедал в азиатском мини-кафе на рынке. Там же и забыл свое имущество, а опомнился только через час. Вернувшись, спросил у работника заведения - 53-летнего гражданина Вьетнама - не видел ли тот его барсетку. Получив отрицательный ответ, вызвал милицию.

Дожидаясь прибытия правоохранителей, пострадавший решил спросить снова, уже более настойчиво. Сообразив, что дело пахнет жареным, вьетнамец согласился вернуть китайцу украденное, но за вознаграждение в $1 тыс. Потерпевший заплатил и получил обратно все, кроме телефонов, которые злоумышленник сразу сломал и выбросил, чтобы замести следы. Несмотря на очевидность преступления, изначально претензий к фигуранту он не имел. Сотрудники милиции же усмотрели в действиях работника кафе состав тяжкого преступления. Изначально он все отрицал, но когда в вещах мужчины была обнаружена $1 тыс., он во всем сознался.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Кроме того, будет дана правовая оценка его попытке "заработать" при возврате похищенного.-0-