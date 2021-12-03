В Минске владелец типографии и администратор деструктивного Telegram-канала предстанут перед судом

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, лиц, призывающих к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Так, в марте текущего года задержан 40-летний житель Минского района - администратор Telegram-канала "Атолино". В его автомобиле изъяты тысячи экземпляров газет протестного характера, стикеров с незарегистрированной символикой и листовок. По данным следствия, указанная продукция предназначалась для распространения на территории г. Минска, Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областей. Кроме этого, мужчина посредством администрируемого им Telegram-канала распространял электронные версии вышеуказанных газет и листовок.

В кратчайшие сроки правоохранителями установлен изготовитель полиграфической продукции - 40-летний директор частной типографии по производству рекламы, который занимался указанной противоправной деятельностью еще с августа 2020 года, используя оборудование фирмы, а также арендованный гараж. Через курьеров, в том числе не осведомленных о его преступной деятельности, он осуществлял распространение незаконной продукции по всей стране. Всего обвиняемый изготовил более 21 тыс. экземпляров газет радикального характера и более 10 тыс. листовок.

В настоящий момент следствием добыты неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантами действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Для реализации своей преступной цели посредством вышеуказанных печатных ресурсов они неоднократно распространяли информационные материалы используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма.

Обвиняемые распространяли недостоверную информацию, призывы к дезорганизации системы государственного управления, дискредитируя Республику Беларусь на международной арене. В своих преступных действиях они преследовали цель возникновения в Беларуси действий, грубо нарушающих общественный порядок, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан, территориальную целостность и существованию государства. Указанная противоправная деятельность длилась с августа 2020 года по март 2021 года.

Выводы следствия подтверждены заключением эксперта, согласно которому распространяемая продукция является материалами, содержащими публичные призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что обвиняемые и сами принимали участие в несанкционированных мероприятиях, происходящих в Минске в августе - сентябре 2020 года. Во время указанных противозаконных акциях имели место факты блокировки дорог, неповиновения законным требованиям представителей власти и нарушения спокойствия граждан.

Следователями изучена личность обвиняемых - оба ранее не судимы, имели хорошо оплачиваемую работу.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч. 3 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной компьютерной сети интернет), ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта).

К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-