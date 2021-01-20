В Минске внедорожник врезался в троллейбус, водителя авто спасти не удалось

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Орловской внедорожник врезался в троллейбус, пострадал водитель иномарки, который позже скончался. Подробности управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома дает в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, вечером 19 января 35-летний водитель автомобиля Land Rover двигался по ул.Орловской со стороны ул.Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома №53 его автомобиль совершил наезд на троллейбус, который стоял на остановочном пункте для посадки-высадки пассажиров.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Они пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно - мужчина скончался.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-