4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"На места происшествий также незамедлительно выбыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказывают необходимую помощь", - проинформировали в СК.
"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - рассказали в СК.
Следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей,обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается.
Информация будет обновлена по мере установления дополнительных обстоятельств происшествия.-0-
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