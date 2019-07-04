4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"На места происшествий также незамедлительно выбыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказывают необходимую помощь", - проинформировали в СК.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - рассказали в СК.

Следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей,обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается.

Информация будет обновлена по мере установления дополнительных обстоятельств происшествия.-0-