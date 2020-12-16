В Минске во время массовых беспорядков мужчина угнал грузовик - расследование завершено

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела об одном из эпизодов массовых беспорядков, которое произошло на территории столицы в ночь с 10 на 11 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро "Спортивная" для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели большое скопление людей на проезжей части и перекрытую клумбами и мусорными контейнерами дорогу. Водитель попытался объехать препятствия, но был остановлен неизвестными мужчинами. Вскоре один из них был задержан.

"В ходе следствия установлено, что в тот вечер 28-летний житель Минской области и неустановленные лица, действуя согласованно, заблокировали движение грузовому автомобилю МАЗ, двигавшемуся по улице Притыцкого. Угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, завладели указанным транспортом. В последующем обвиняемый заблокировал несколько полос движения грузовиком, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти", - рассказали в ведомстве.

К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый. В ходе допроса мужчина пояснил, что заранее прочитал на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в массовых беспорядках и целенаправленно прибыл на улицу Притыцкого, чтобы принять в них участие.

Действия 28-летнего жителя Минской области квалифицированы по ч. 3 ст. 214 (неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках) УК. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-