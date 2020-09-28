В Минске во время несанкционированного митинга задержали лидчанина с арсеналом

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 сентября во время несанкционированного митинга на проспекте Машерова милиционеры задержали агрессивно настроенных людей. Среди них был житель Лиды, взявший с собой арсенал. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Среди задержанных был 22-летний житель Лиды. В столицу он приехал не с пустыми руками. Самодельные железные ежи и нож предназначались для повреждения шин в милицейских автобусах, рогатка и болты - для разбивания стекла в служебном транспорте. У парня также изъяли дубинку с железным стержнем из арматуры. На случай использования водометов он взял с собой сменные вещи", - рассказала Ольга Чемоданова.

На молодого человека составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.-0-