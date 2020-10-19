В Минске во время несанкционированной акции студент ударил сотрудника ОМОНа

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во несанкционированной акции студент применил силу в отношении сотрудника ОМОНа. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В столице 17 октября прошли протестные акции, в которых приняли участие и студенты. Один из них, 20-летний брестчанин, применил физическую силу в отношении сотрудника ОМОНа. "Инцидент произошел во время пресечения несанкционированной акции: молодой человек ударил сотрудника коленом в лицо, когда тот его задерживал. После этого парень попытался убежать, но не вышло. После задержания парень всячески отрицал причастность к насилию, уверяя, что задел правоохранителя непреднамеренно", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемому грозит отчисление из вуза и наказание в виде лишения свободы.-0-