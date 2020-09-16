16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время пожара спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о загорании в квартире на улице Народной поступило 15 сентября в 14.03. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что горение было из окна квартиры на втором этаже. На лестничной клетке, где было сильное задымление, спасатели обнаружили и вывели на свежий воздух отца хозяина квартиры. После обследования медиками мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Эвакуация не потребовалась, пожар ликвидирован спасателями. Повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-