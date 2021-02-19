В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 17 февраля во время задержания уголовный авторитет Александр Кушнеров достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Помимо белорусского вора в законе оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира 23 и 25 лет, которым он обеспечивал безопасность в Беларуси во время встреч с "коллегами".

Накануне спецоперации оперативники ГУБОПиК получили информацию о том, что иностранцы могли хранить оружие и наркотики. При осмотре съемной квартиры, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами, которые направлены на экспертизу.

Все трое находятся в ИВС. По фактам вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин.

Известно, что младший из россиян судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского. Для коронации и пополнения "воровской семьи" намеревался вместе с Александром Кушнеровым лететь в Турцию. Его соратник судим за кражи и грабежи. До задержания разыскивался российскими правоохранителями за серию хищений в Ярославле.-0-