В Минске водитель авто наехал на осветительную мачту и погиб

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на бордюр, врезался в осветительную мачту. В результате от полученных травм скончался. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 3 октября около 8.00. Водитель 26 лет за рулем автомобиля "БMB" ехал по улице Притыцкого и не справился с управлением. В результате чего парень наехал на бордюр, а затем - на осветительную мачту.

От полученных травм водитель скончался в больнице.-0-