В Минске водитель-бесправник совершил столкновение с мотоциклистом

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Лада" двигался по ул.Ленина со стороны пр.Независимости в направлении ул.Интернациональной, на перекрестке продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с мотоциклом "Хонда", водитель которого на перекрестке совершал левый поворот в сторону пр.Независимости, такая информация размещена в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажирка мотоцикла. Они доставлены в медицинское учреждение. Сразу после ДТП водитель "Лады" на месте происшествия употреблял спиртное.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами за совершение правонарушения - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Срок лишения истек, однако водитель продолжал ездить без прав. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по г.Минску.

Устанавливаются все обстоятельства.-0-