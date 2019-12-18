В Минске водитель "Газели" умер за рулем

Фото из Telegram-канала "Пост ГАИ"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Карла Либкнехта водитель "Газели" умер за рулем, его машина въехала в припаркованную Audi, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла сегодня около 9.30. "Автомобиль "Газель", двигаясь по улице, наехал на припаркованный в первой полосе автомобиль Audi. Эта машина после столкновения продвинулась вперед и повредила стоявший рядом Saab", - рассказали в ГАИ. По предварительной информации, 56-летнему водителю "Газели" стало плохо во время движения, он скончался за рулем. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция напоминает водителям о запрете на управление в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую помощь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!