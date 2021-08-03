3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель грузовика насмерть сбил мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 4.50 45-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, при движении задним ходом во дворе дома №36 по ул.Интернациональной совершил наезд на мужчину 1999 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

"Согласно ПДД, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства", - рассказали в ГАИ.-0-