В Минске водитель "Хонда" выехал на "встречку" и столкнулся с "Шевроле"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем "Хонда", двигался по пр.Независимости со стороны ул.Я.Купалы. При повороте направо на ул.Захарова не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там столкнулся с автомобилем "Шевроле". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска по факту произошедшего проводят проверку, устанавливают обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция напоминает, что на дороге с двусторонним движением при наличии в направлении движения двух и более полос движения запрещается выезжать на встречную полосу движения.-0-