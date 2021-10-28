В Минске водитель каршеринга врезалась в столб

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Орды водитель каршеринга въехала в осветительную мачту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 10.30. Водитель автомобиля "Фольксваген", принадлежащего каршеринговой компании, ехала по улице Н.Орды со стороны улицы Курчатова в направлении улицы Я.Чечота и, поворачивая налево, врезалась в столб. Уже на месте происшествия инспекторы отдела ГАИ Московского выяснили, что автомобилем управляла 20-летняя девушка. Водитель ехала в авто одна, она получила незначительную травму, от помощи медиков отказалась.

В настоящее время на месте находятся сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска, проводится проверка.

ГАИ напоминает о предельном внимании и контроле дорожной обстановки при управлении автомобилем, а также о том, что при возникновении препятствия или опасности, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома