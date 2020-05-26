В Минске водитель легкового автомобиля умер за рулем

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице водителю стало плохо во время движения, сообщается в Telegram канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, автомобиль "Рено", которым управлял мужчина 1961 года рождения, двигался по ул.Тимирязева в сторону внутреннего кольца МКАД. На подъеме на кольцевую дорогу он наехал на металлическое ограждение.

Как предполагают сотрудники ГАИ, водителю стало плохо за рулем во время движения. Все попытки реанимировать пострадавшего ни к чему не привели – мужчина умер. В автомобиле водитель ехал один, без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, МЧС, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по г.Минску.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.-0-